Клуб из Барнаула прошел во второй раунд футбольного Кубка России

Барнаульский любительский футбольный клуб «Темп», выступающий в Третьей лиге, одержал победу в первом раунде Кубка России. В матче 7 августа сибиряки принимали в столице Алтайского края «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила (Свердловская область).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По ходу матча хозяева уступали 0:2, но отыграли один мяч в концовке первого тайма, а второй — уже в добавленные арбитром к основному времени матча минуты. В ходе серии пенальти, которая выявляла победителя, голкипер барнаульцев Степан Масальских отразил три удара. Итоговый счет серии — 3:1. Следующим соперником «Темпа» станет омский «Иртыш».

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее первый раунд Кубка России успешно прошел томский клуб КДВ.

Валерий Лавский