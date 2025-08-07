Томский КДВ выиграл первый в своей истории матч на Кубок России по футболу

Томский футбольный клуб КДВ провел первый в своей истории матч на Кубок России. Во Владивостоке сибиряки разгромили местный любительский клуб «Анри».

Матч 7 августа завершился победой гостей со счетом 4:0. Следующим соперником томичей станет еще один клуб из столицы Приморского края — «Динамо-Владивосток».

Напомним, клуб КДВ был создан только в этом году. Он выступает во Второй лиге Б. Около недели назад, как писал «Ъ-Сибирь», клуб сменил тренерский штаб.

