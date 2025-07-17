Петербург стал третьим по перспективности трудоустройства за II квартал 2025 года

В лидеры российских регионов по перспективности трудоустройства по итогам II квартала 2025 года попал Санкт-Петербург. Список составили в сервисе по поиску работы hh.ru, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Аналитики при формировании рейтинга опирались на шесть параметров. Среди них соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке, медианная предлагаемая зарплата, доля соискателей, ищущих работу в другом регионе, прожиточный минимум для трудоспособного населения и уровень безработицы по информации Росстат.

По итогам изучения показателей лидером стала Республика Татарстан с результатом 89,4 балла. На втором месте Республика Башкортостан — 83,7 балла. Петербург расположился на третьем — 82,6 балла. Аналитики установили, что в Северной столице достаточно низкий уровень безработицы (1,5% по данным Росстат), а также сбалансированное состояние рынка труда с точки зрения соотношения активных резюме и вакансий.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы этим летом на 22% чаще пытались устроиться на работу.

Татьяна Титаева