В Ставрополе после атаки БПЛА повреждены соцобъект и ЖК

В Ставрополе ночью отразили атаку БПЛА. Были выбиты стекла в одном из соцобъектов, никто не пострадал, сообщил в Telegram глава города Ставрополя Иван Ульянченко.

По его словам, также повреждены окна жилого комплекса в северо-западной части города и несколько машин. Господин Ульянченко поручил администрации Промышленного района провести поквартирный обход, чтобы зафиксировать повреждения. Он пообещал, что к восстановительным работам приступят сегодня.

На всей территории Ставропольского края действует режим беспилотной опасности. По информации Минобороны, в течение ночи над регионом уничтожили три беспилотника.