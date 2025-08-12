Силы ПВО за ночь сбили 25 БПЛА над двумя российскими регионами

В период с 23:50 мск 11 августа до 3:40 12 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 22 беспилотника самолетного типа над территорией Ростовской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще три дрона сбили над Ставропольским краем.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что отражена атака БПЛА в Миллеровском районе. Там в трех частных домах выбиты стекла, еще в одном повреждена кровля, пострадавших нет. В Ставропольском крае ночью объявляли беспилотную опасность, информации о последствиях атаки пока нет.