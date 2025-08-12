В Краснодаре 37,6% арендодателей снижают цены на жилье

Краснодар стал лидером среди городов-миллионников по доле объявлений со скидками на долгосрочную аренду — 37,6% собственников снижают стоимость в среднем на 10%. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс Аренды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В 2024 году в среднем цены на аренду жилья владельцы снижали на 28,5%. Размер дисконта в июле того года достиг 9,1%.

Большинство объявлений в Краснодаре — 58,9% — публикуются без изменения первоначальной стоимости. Только 3,5% собственников повышают цену во время поиска арендаторов в среднем на 5,2%.

По России в целом доля владельцев недвижимости, снижающих арендные ставки в крупных городах, составляет 25,8% против 20,2% год назад. Средний дисконт в мегаполисах достигает 9,4% по сравнению с 9,2% в июле 2024 года.

«По итогам июля мы видим, что в 69,2% объявлений о долгосрочной аренде стоимость не меняется, а увеличение арендной ставки происходит только в 5%: в среднем по миллионникам цену в них повышают на 11,1%. При этом более чем в четверти объявлений в мегаполисах арендодатели идут на уступки»,— отмечает руководитель сервиса Роман Жуков.

После Краснодара наибольшая доля квартир со скидками зафиксирована в Воронеже (35,8%), Екатеринбурге (34,1%), Челябинске (31,2%) и Москве (30,6%). Максимальные скидки предлагают арендодатели в Казани (11,2%), Воронеже (10,8%), Челябинске (10,8%) и Ростове-на-Дону (9,2%).

Медианная стоимость аренды в Краснодаре в июле 2025 года составила 27 тыс. руб., что на 0,3% больше, чем месяцем ранее. Студии сдают за 22 тыс. руб. (–0,1%), однокомнатные квартиры — за 25 тыс. руб. (+1,6%), двухкомнатные — за 35 тыс. руб. (–0,1%). Спрос на съемное жилье в городе вырос на 23,9% за месяц, предложение увеличилось на 1,3%.

Алина Зорина