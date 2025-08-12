Озон-банк осенью откроет собственные платежные терминалы

Осенью Озон-банк предоставит клиентам возможность офлайн оплаты и запустит собственные платежные терминалы. Генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян рассказал «Ведомостям», что банк сам разработал программное обеспечение для торгового эквайринга и протестировал его.

«Мы верим, что можем предложить конкурентоспособный продукт на рынке»,— сказал господин Овасапян. По его словам, компания стремиться развить свое «уникальное предложение», чтобы выдержать конкуренцию со «Сбером», ВТБ, Альфа-банком, Т-банком и другими.

В июле Озон-банк начал развертывание собственной сети банкоматов. До конца года кредитная организация планирует установить 350 устройств. Это, по подсчетам источника «Ъ», обойдется банку примерно в 700 млн руб.

