Средний чек на безалкогольные напитки в Ростове вырос на 18% в 2025 году

Продажи безалкогольных вин в Ростове-на-Дону выросли на 25% в первом полугодии 2025 года, а средний чек увеличился на 18% до 2,5 тыс. руб., что превышает показатели других регионов России. Об этом сообщила ГК SimpleWine, занимающаяся импортом и дистрибуцией алкогольной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По информации дистрибьютора, наибольшей популярностью у покупателей пользуются безалкогольные игристые вина — их хотя бы раз попробовали 37% респондентов. «Тихие вина» испытали 28% опрошенных, безалкогольный джин — 17%, а ром и виски — по 13%. Безалкогольные коктейли дегустировали 61% участников исследования. Жители Ростова отдают предпочтение винам из Испании, Германии и Италии.

Наиболее активный интерес к безалкогольным аналогам демонстрируют молодые люди до 35 лет — они чаще пробуют такие напитки и готовы тратить на них в среднем на 25% больше представителей старших возрастных категорий.

Максимальную лояльность к безалкогольным альтернативам проявляют потребители с высоким доходом. Среди них значительно выше доля тех, кто пробовал безалкогольное игристое (53% против 37% в среднем по стране), тихое вино (46% против 28%), джин (32% против 17%), виски (29% против 13%) и ром (28% против 13%). Они также готовы платить за безалкогольное вино почти в два раза больше средней оценки — около одной тыс. руб.

Валентина Любашенко