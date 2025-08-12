ТАСС: организаторы концерта в «Крокусе» вовремя не уведомили полицию о нем

Организаторы концерта группы «Пикник», во время которого в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, не уведомили заранее полицию Красногорска о месте проведения мероприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Несмотря на незаблаговременное уведомление, инспектор-кинолог в день концерта обследовал место проведения мероприятия. Также к концертному залу приблизили пеший наряд ППС из двух полицейских, о чем рассказал на допросе в СКР начальник отделения охраны общественного порядка УМВД по Красногорску.

По данным агентства, организатором была компания MSM Group. Она признана потерпевшей стороной по уголовному делу.

Теракт произошел 22 марта 2024 года. Четверо мужчин открыли стрельбу на концертной площадке, после чего подожгли здание. Погибли 149 человек, трое числятся пропавшими без вести, более 600 человек были ранены. Фигурантами по делу проходят четверо предполагаемых исполнителей теракта и 15 возможных соучастников.

