Аэропорты Самары, Оренбурга и Ульяновска временно закрыты

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в самарском аэропорту Курумоч и ульяновском аэропорту Баратаевка утром во вторник, 12 августа. Об этом сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении.

В понедельник аналогичные ограничения уже вводились в Курумоче. В тот же день над территорией Самарской области были сбиты два беспилотника, погибших и пострадавших нет. Также временно закрывался аэропорт Оренбурга: в регионе объявлялся план «Ковер».

Георгий Портнов