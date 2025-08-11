Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Оренбуржье объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорт временно закрыт

На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотной летательной авиации. Об этом сообщает врио губернатора Евгений Солнцев.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В местном аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Объявлен план «Ковер».

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные ограничения вводились в понедельник в самарском аэропорту Курумоч.

Воздушная гавань не работала около трех часов. Был задержан ряд рейсов. В настоящее время самарский аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Георгий Портнов