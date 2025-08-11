Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самарской недалеко от границы с Казахстаном сбиты два беспилотника

В Самарской области 11 августа временно вводили режим «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства ПВО сбили два вражеских дрона, обломки которых обнаружены на юге региона в Большечерниговском районе. Жертв и разрушений нет. Оперативные службы уже выехали на место падения.

Аэропорт Курумоч на несколько часов прекращал работу. Аналогичные меры Росавиация приняла в воздушной гавани Оренбурга.

В настоящее время все ограничения сняты.

Андрей Сазонов