В Ростовской области 460 многодетных матерей досрочно оформили пенсию в 2025 году

В Ростовской области с начала года 460 многодетных матерей воспользовались правом на досрочное оформление страховой пенсии по старости. Об этом сообщила пресс-служба регионального соцфонда.

По информации ведомства, для получения льготы в 2025 году необходимо иметь минимум 15 лет трудового стажа и накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов. Обязательное условие — младшему ребенку должно исполниться восемь лет. Право на досрочную пенсию не предоставляется женщинам, лишенным родительских прав.

Возраст получения льготы зависит от числа детей: при воспитании троих — с 57 лет, четверых — с 56 лет, пятерых и более — с 50 лет. Преференция действует и для матерей усыновленных детей.

«В регионе льготную пенсию получают 9,5 тыс. многодетных женщин. Из них шесть тыс. воспитывают пятерых и более детей, 798 — четверых, свыше двух тысяч — троих. За время ухода за ребенком до полутора лет начисляются пенсионные коэффициенты: за первый год с первым ребенком — 1,8 балла, со вторым — 3,6, с третьим и четвертым — по 5,4 балла каждый»,— приводятся в сообщении слова представителей соцфонда.

Валентина Любашенко