В Предгорном округе Ставрополья суд запретил работу свалки

Суд запретил коммерческой организации эксплуатировать свалку отходов в Предгорном округе Ставропольского края из-за нарушения экологических требований. Об этом сообщила региональная прокуратура в своём Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

При рассмотрении дела установлено, что компания использовала земельный участок без необходимого оснащения. На территории отсутствовали обязательные водоотводные канавы для дождевых и паводковых вод, ограждение и система сбора биогаза. Прилегающая зона не очищалась, экологический контроль не велся.

Организация не предоставила проектную документацию по объектам для размещения и обезвреживания отходов первого-пятого классов опасности на государственную экологическую экспертизу.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и признал деятельность по сбору и размещению отходов незаконной. Собственника обязали ликвидировать свалку. Ведомство взяло исполнение решения под контроль.

Валентина Любашенко