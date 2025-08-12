В УДХ Башкирии отрицают препятствия конкурсному управляющему «Башкиравтодора»

Управление дорожного хозяйства Башкирии (УДХ) не препятствует доступу в административное здание на Кирова, 128а исполняющему обязанности конкурсного управляющего АО «Башкиравтодор» Олегу Рыкусу, заверили «Ъ-Уфа» в учреждении, подведомственном региональному минтрансу.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», назначенный в конце июля временным управляющим «Башкиравтодора» Олег Рыкус 4 августа попытался попасть в уфимский офис компании, однако путь ему преградили охранники. Свои действия сотрудники частной охранной организации «КБ-Контр» обосновывали договором с УДХ, помещения которого расположены в одном здании с «Башкиравтодором».

В УДХ заявили «Ъ-Уфа», что договор с «КБ-Контр» подписан 1 августа. На портале госзакупок сведений о договорах учреждения с охранной организаций найти не удалось.

Недопуск в кабинеты «Башкиравтодора» вынудил Олега Рыкуса обратиться с заявлением в арбитражный суд Башкирии. В ходатайстве конкурсный управляющий просит суд обязать «Башкиравтодор», ООО «ЧОО "КБ-Контр"» и УДХ передать все ключи для доступа в офис банкрота. Заявление будет рассматриваться 8 сентября.

Идэль Гумеров