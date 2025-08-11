Временный управляющий через суд добивается доступа к помещениям «Башкиравтодора»

Исполняющий обязанности конкурсного управляющего АО «Башкиравтодор» Олег Рыкус подал в арбитражный суд Башкирии заявление о предоставлении доступа к имуществу банкрота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», господин Рыкус был утвержден конкурсным управляющим компании 24 июля. В начале августа он попытался попасть в уфимский офис «Башкиравтодора» на Кирова, 128а (в здании располагается также Управление дорожного хозяйства Башкирии). Однако доступ в здание закрыли сотрудники охранного предприятия. Их действия вынудили управляющего обратиться в полицию и прокуратуру.

Из определения суда, принявшего ходатайство к производству, следует, что Олег Рыкус просит суд обязать «Башкиравтодор», Управление дорожного хозяйства и ООО «Частная охранная организация "КБ-Контр"» предоставить беспрепятственный доступ к четырем кабинетам и выдать ключи от них.

Заявление будет рассматриваться 8 сентября.

АО «Башкиравтодор» является крупнейшим дорожно-строительным подрядчиком Башкирии, принадлежит правительству региона. 24 июля компания признана банкротом.

ООО «ЧОО "КБ-Контр"» зарегистрировано в 2021 году в Уфе. По данным Rusprofile, учредителем компании с уставным капиталом 250 тыс. руб. является Ольга Белобородова. В 2024 году выручка организации составила 32 млн руб., чистая прибыль — 567 тыс. руб.

Идэль Гумеров