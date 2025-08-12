ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге с 12 августа будет работать в обычном режиме

В Екатеринбурге ТРЦ «Карнавал» (ул. Халтурина, 55) полностью возобновил работу и открыт для посещения, сообщили в пресс-службе торгового центра. С 12 августа он снова будет работать с 10:00 до 22:00.

В воскресенье в «Карнавале» для посетителей открылся «Ашан-Сити».

Напомним, «Карнавал» закрылся в пятницу, 8 августа, по техническим причинам из-за аварии на городской электроподстанции. Свердловское МЧС сообщало о пожаре недалеко от ТРЦ. На площади 80 кв. м сгорели два трансформатора, восемь распределительных шкафов в подвальном помещении производственного здания.

Ирина Пичурина