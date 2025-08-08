Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Торговый центр «Карнавал» в Екатеринбурге закрыли по техническим причинам

ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге (ул. Халтурина, 55) закрыли в пятницу, 8 августа. Как пояснили «Ъ-Урал» представители торгово-развлекательного центра, «Карнавал» были вынуждены закрыть по техническим причинам из-за аварии на городской электроподстанции.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В ТРЦ на данный момент нет электричества. За «Карнавалом» проходит улица Толедова, и, по данным свердловского МЧС, вечером 7 августа — там случился пожар на электрических кабелях. На площади 80 кв. м сгорели два трансформатора, восемь распределительных шкафов в подвальном помещении производственного здания. Уже ночью огонь локализовали и ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:44 по местному времени.

Когда торговый центр возобновит работу, пока неизвестно.

Мария Игнатова

