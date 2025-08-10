ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге частично возобновил работу

Торгово-развлекательный центр «Карнавал» (ул. Халтурина, 55) частично возобновил работу. Как сообщается в социальных сетях ТРЦ, для посетителей открылся «Ашан-Сити». Когда откроется остальная часть торгового центра, пока не сообщается.

Напомним, «Карнавал» закрылся в пятницу, 8 августа по техническим причинам из-за аварии на городской электроподстанции. Свердловское МЧС сообщало, о пожаре недалеко от ТРЦ. На площади 80 кв. м сгорели два трансформатора, восемь распределительных шкафов в подвальном помещении производственного здания.