МИД КНДР потребовал от Израиля прекратить массовые убийства в секторе Газа

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало обращение МИД КНДР к властям Израиля с требованием отказаться от планов по взятию под контроль города Газа и уйти с территории сектора Газа. По оценкам министерства, данные планы нарушают международное право и «откровенно демонстрирует разбойническую сущность» руководства Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль возьмет военный контроль над всем сектором Газа. План включает вывоз палестинцев из города Газа и начало наземного наступления.

«Игнорируя единодушный призыв международного сообщества положить конец почти двухлетним массовым убийствам в секторе Газа, 8-го числа еврейские власти Израиля, занимающиеся восстановлением, решили силой захватить разрушенный город Газа»,— говорится в тексте заявления представителя северокорейского МИД.

Тираническое решение Израиля вызвало решительное осуждение и неприятие со стороны стран по всему миру. Министерства иностранных дел около 20 стран, включая Египет, Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Индонезию, Пакистан, Нигерию и Турцию, выступили с совместным заявлением 9 августа, осудив безрассудное решение Израиля, напоминает МИД КНДР. В заявлении также содержится предупреждение о том, что этот шаг не только подорвет международные усилия по поиску мирного решения конфликта, но и приведет к новым отвратительным актам агрессии против палестинского народа.

Эрнест Филипповский, Хабаровск