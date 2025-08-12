Среди российских городов-миллионников и популярных курортов Геленджик демонстрирует наивысшую доходность от сдачи жилья в посуточную аренду. По данным аналитиков «Домклик», стандартная квартира площадью 35 кв. м приносит здесь 42,5% годовой доходности — это лучший показатель в стране, сообщает ТАСС. Руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачев сомневается в таких показателях.

Евгений Ткачев

Фото: предоставлено автором

«Инвестиции в недвижимость за последние несколько лет стали самым популярным инструментом для сохранения сбережений и заработка от сдачи квартир в аренду. Благодаря агрессивной пропаганде риелторов и застройщиков у частных лиц, не имеющих опыта в инвестициях, сложилось мнение, что данный инструмент самый надежный и простой. Модель “купи квартиру на курорте — сдавай — получай доход” кажется очень простой и прибыльной.

Так, аналитики “Домклик” посчитали, что доходность от сдачи квартиры в Геленджике достигает 42,5% годовых, а размер дохода, на который может рассчитывать владелец квартиры в Геленджике составляет ни много ни мало 2,4 млн руб. в год.

Средняя цена однокомнатной квартиры с ремонтом площадью 40 кв. м в Геленджике составляет 13—15 млн руб. Доходность от сдачи в аренду при идеальных условиях комбинированной сдачи, то есть при 100% загрузке посуточно в сезон (с мая по сентябрь) и помесячно (с сентября по май) может достигнуть 1,2 млн руб. Если квартиру приобрести сегодня, то срок окупаемости — примерно 12,5 лет (без учета расходов на текущий ремонт недвижимости и индексации размера рентной ставки).

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры при комбинированной сдаче составляет в мае — 5 тыс. в сутки, июне — 6 тыс., июле—августе — 7,5 тыс., сентябре—октябре — 6,5 тыс., октябрь—апрель — 35 тыс. в месяц. Наиболее популярны жилые комплексы с инфраструктурой, относящиеся к новому жилому фонду и находящиеся в шаговой доступности до моря. Например, квартиры, расположенные в домах на Толстом мысу или вблизи автостанции “Пригородная”, более востребованы у отдыхающих, чем жилье на Тонком мысу.

Каким же образом владельцу квартиры в Геленджике получить доход по году равный 2,4 млн руб.? Путем нехитрых математических действий мы можем прийти к выводу, что необходимо сдавать квартиру все 365 дней по ставке 6,5 тыс. в сутки, либо 300 дней по ставке 8 тыс. в сутки. На практике это недостижимо.

Хорошей загрузкой по году является заполняемость от 60%. При идеальных условиях без простоев квартиры и расчете среднегодовой загрузки 60%, средней рентной ставке 5 тыс. руб. в сутки доход от сдачи по году составит 1,095 млн руб.

Сейчас с учетом открытия аэропорта и увеличением туристического потока можно прогнозировать рост выручки от сдачи недвижимости в аренду. Но доход навряд ли приблизится к значениям выше 2 млн руб. за год в сегменте комфорт-класса.

Геленджик всегда был одним из самых популярных мест отдыха, появление новых объектов туристической инфраструктуры, мест отдыха и досуга являются причиной постоянной востребованности курорта у отдыхающих.

Отдельно можно отметить, что на курорте уже продолжительное время действует мораторий на возведение нового многоквартирного жилья. Однако цены на квартиры растут достаточно хорошими темпами, несмотря на отсутствие новостроек. Основной рост стоимости пришелся на период 2020– 2022 годов, когда цена за квадрат жилья поднялась с 87,7 до 204 тыс. руб. На сегодняшний день стоимость кв. м в среднем составляет 242 тыс. руб., некоторых районах достигает 300 тыс. руб.»