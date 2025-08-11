Акции Strabag принесли виртуальную прибыль

Райффайзенбанк по итогам первого полугодия 2025 года зафиксировал чистую прибыль по РСБУ в размере почти 84 млрд руб. Между тем по МСФО убыток российского подразделения Raiffeisen Bank International (RBI) составил €437 млн. Все дело в разности оценок по российским и международным стандартам присужденных банку акций Strabag SE. Однако эти ценные бумаги остаются в зарубежном депозитарии, и получение их российским банком в нынешней ситуации остается под вопросом. Это создает риски, которые могут привести к реальным убыткам уже по РСБУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Согласно отчетности по РСБУ, чистая прибыль Райффайзенбанка по итогам первого полугодия 2025 года составила 83,9 млрд руб., превысив прошлогодний показатель на 18%. Между тем в отчетности группы RBI у российского банка был зафиксирован убыток в размере €437 млн.

Как пояснили в Райффайзенбанке, в отчетности RBI были «списаны ожидаемые поступления в виде акций Strabag SE».

Эта бухгалтерская корректировка «продиктована требованиями МСФО», она «не отражает операционные результаты и не влияет на устойчивость бизнеса», отметили в российском банке.

Вместе с тем в российской отчетности по требованию Банка России Райффайзенбанк «отразил на балансе актив в виде присужденных в ходе разбирательств акций Strabag SE на сумму €2,1 млрд», отметили там. В банке отметили, что эта сумма эквивалентна средствам, ранее списанным Банком России с корреспондентского счета Райффайзенбанка в качестве исполнения решения суда.

В конце апреля 13-й Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Райффайзенбанка на взыскание с него €2,1 млрд в пользу «Распериа трейдинг лимитед». Ранее 20 января Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск «Распериа» к Райффайзенбанку, Strabag и восьми его иностранным акционерам. В ЦБ заявили “Ъ”, что не комментируют конкретные организации.

Эксперты сходятся во мнении, что подобное отображение актива соответствует требованиям российского законодательства.

«Требование ЦБ соответствует российским стандартам бухгалтерского учета, которые обязывают банки отражать на балансе активы, подкрепленные судебными решениями. Даже в текущих условиях, когда существуют сложности с перерегистрацией, это не отменяет обязательства отражать актив на балансе»,— заявила руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева.

Кроме того, по словам руководителя отдела банковского аудита компании «Донаудит» Сергея Тихонова, остается открытым вопрос, «по какой цене за акции Strabag SE отражать на балансе данный актив». Согласно данным Investing.com, 30 июня капитализация Strabag SE оценивалась в €9,54. Соответственно, портфель «Распериа трейдинг лимитед» (24,1%), переданный Райффайзенбанку, оценивался в €2,3 млрд. По состоянию на 11 августа его стоимость превышала €2,4 млрд.

Однако акции Strabag SE хранятся в депозитарии, расположенном в Австрии, и процесс юридической регистрации прав на них находится вне российского правового поля, что создает определенные финансовые риски.

Хотя актив и отражен на балансе, «его фактическое получение вызывает сомнения из-за внешнеполитической ситуации», поясняет Екатерина Авдеева. «Для нивелирования рисков изменения стоимости данного актива и рисков получения данного актива банк обязан создавать резервы на возможные потери»,— указывает господин Тихонов. В случае, если в будущем эта задолженность будет признана безнадежной и акции не удастся получить, «баланс банка уменьшится на соответствующую сумму», констатирует госпожа Авдеева.

Ольга Базутова