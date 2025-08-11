Отель, где могут встретиться Путин и Трамп, закрыл бронирование на даты саммита

Бронирование номеров в отеле Alyeska Resort недоступно в даты проведения встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Издание Alyaska Landmine со ссылкой на источник ранее писало, что переговоры глав государств могут пройти именно в этой гостинице.

На сервисе бронирования отелей Booking.com номера в отеле Alyeska Resort недоступны с 12 по 16 августа включительно. На сайте самой гостиницы даты 14 и 15 августа выделены черным цветом. При попытке забронировать номер на эти дни появляется уведомление о том, что все номера в выбранные числа распроданы.

Издание Alyaska Landmine в соцсети X писало, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в населенном пункте Гирдвуд. Он находится примерно в 50 км от крупнейшего города Аляски Анкориджа.