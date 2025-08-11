CNN: Белый дом пока не определил место встречи Путина и Трампа на Аляске

Американские чиновники в спешке прорабатывают детали встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, пишет CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По информации телеканала, 11 августа представители администрации президента США направились на Аляску, чтобы определить, где именно пройдет встреча президентов. Чиновники также продолжают прорабатывать контуры ожидаемой беседы.

Как отмечает CNN, за четыре дня до встречи и логистические, и политические вопросы остаются нерешенными. По словам источников, подготовка подобных переговоров обычно занимает недели и месяцы, но Дональд Трамп попросил свою команду организовать его встречу с Владимиром Путиным как можно быстрее.

Президенты России и США должны встретиться на Аляске 15 августа. Издание Alyaska Landmine писало, что переговоры могут пройти в городе Гирдвуд.