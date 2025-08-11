В Неклиновском районе 6-летний ребенок пострадал в ДТП
На трассе «Новороссия» между Ростовом-на-Дону и Мариуполем сегодня вечером, 11 августа, столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
Предварительно, 57-летний водитель ВАЗ превысил скорость и врезался с попутным автомобилем Kia под управлением 37-летнего водителя 1988. По инерции иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с Chevrolet.
В результате происшествия травмы получили водитель и пассажиры Kia 41 и 6 лет.