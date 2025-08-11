Минобороны сообщило о пяти сбитых БПЛА на Оренбургской и Самарской областями

Российские силы ПВО с 14:50 до 17:20 мск перехватили и уничтожили пять дронов ВСУ в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Три беспилотника сбиты над Оренбургской областью, два — над Самарской. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев прокомментировал атаку только двух БПЛА, данных о повреждениях и пострадавших он не привел. В регионе 3,5 часа не работал аэропорт.

По словам самарского губернатора Вячеслава Федорищева, оба дрона сбиты в Большечерниговском районе области. Обошлось без жертв и разрушений, уточнил он. Ограничения на полеты в аэропорту Самары были сняты еще днем.