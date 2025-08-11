Над Оренбургской областью сбиты два беспилотника

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что силы ПВО сбили в небе над регионом два беспилотника.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. В Оренбургской области включен сигнал "Воздушная тревога"»,— написал господин Солнцев в Telegram-канале. Жителей региона он призвал оставаться в помещениях и отойти от окон.

Ранее еще два беспилотника были сбиты в Самарской области, сообщал губернатор Вячеслав Федорищев. Он уточнял, что пострадавших и разрушений нет.

Минобороны в последний раз отчитывалось об уничтожении 20 беспилотников в период с 7:20 мск до 13:00 мск. Силы ПВО сбили их в небе над Калужской, Брянской и Московской областями, а также над акваторией Черного моря. С начала суток работу приостанавливали аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Волгограда, Саратова, Самары, Оренбурга, Калуги, Пензы.