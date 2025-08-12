Рынок платформ для ИИ превысит 15 млрд руб. в 2025 году

Объем российского рынка платформ для инференса (вывода) моделей искусственного интеллекта в 2025 году превысит 15 млрд руб. Среднегодовой темп роста оценивается в 20%, сообщили «Ъ» в MWS Cloud (входит в группу МТС).

Крупные компании активно наращивают парки ML-моделей для IT-процессов, отмечают участники рынка. Растет и доступность готовых open source-моделей, не требующих обучения. Хотя нехватка специалистов по машинному обучению сохраняется, малый и средний бизнес все активнее использует ИИ благодаря готовым инструментам и облачным сервисам.

Из-за этого MWS Cloud запустила платформу Inferance Valve для вывода обученных ML-моделей, больших языковых (LLM) и компьютерного зрения (CV). Как заявил руководитель направления AI в Cloud.ru Дмитрий Юдин, спрос на инференс-платформы становится зрелым. Лидируют на рынке госсектор, финтех, телеком, ритейл и e-commerce. В этих направлениях, пояснил господин Юдин, заказчики четко понимают сценарий и ждут быстрой реализации. По его словам, средний бизнес активно тестирует LLM для ассистентов, поддержки, генерации контента и маркетинга.

Подробности — в материале «Ъ» «В ход пошли инструменты».