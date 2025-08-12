В ход пошли инструменты

В 2025 году российский рынок платформ для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) превысит 15 млрд руб., на нем уже работают, в частности, поставщики облачных сервисов. Разработчики стремятся ускорить и упростить обучение ИИ-моделей, автоматизировать процессы и сокращают затраты, а заказчики требуют готовые инструменты без сложной настройки.

Объем российского рынка платформ для инференса моделей искусственного интеллекта в 2025 году превысит 15 млрд руб., а среднегодовой темп роста составляет около 20%, рассказали “Ъ” в MWS Cloud (входит в МТС).

Инференс — это этап работы модели ИИ, на котором она применяет уже обученные алгоритмы для обработки новых данных и выдачи результата. В отличие от обучения, инференс выполняется быстрее, но требует значительных вычислительных мощностей при работе с крупными нейросетями.

По словам участников рынка, за последние годы крупные компании заметно расширили парки ML-моделей, используемых в IT-процессах. Более того, появляется все больше готовых open source—моделей (на открытом исходном коде), которые можно выводить на инференс без обучения. Также наблюдается кадровый дефицит специалистов по машинному обучению, но входной порог для среднего и малого бизнеса снижается за счет готовых инструментов и облачных сервисов.

На этом фоне MWS Cloud запускает свою платформу — Inferance Valve, которая позволит выводить любые обученные ML-модели, большие языковые модели (LLM) и модели компьютерного зрения (CV). Спрос на инференс-платформы становится зрелым, подтверждает руководитель направления AI в Cloud.ru Дмитрий Юдин. Лидируют госсектор, финтех, телеком, ритейл и e-commerce, где заказчики четко понимают свои сценарии и ждут быстрой реализации. По его словам, средний бизнес активно тестирует большие языковые модели для ассистентов, автоматизации поддержки, генерации контента и маркетинга. Менеджер ML-продуктов в компании Selectel Антон Чунаев отмечает, что ключевой потребностью бизнеса остается простота и скорость развертывания моделей без глубокой технической экспертизы. «Одни не могут самостоятельно настроить взаимодействие с моделью и хотят по кнопке получить готовое решение, другим требуется полноценная платформа с инструментами управления, которая обеспечит максимальную гибкость в вопросах настройки»,— добавляет он.

«Сейчас рынок остается фрагментированным: отдельные игроки закрывают лишь отдельные задачи — хостинг, пайплайны, мониторинг или биллинг»,— отмечает Дмитрий Юдин. Однако, по его словам, заказчики все меньше хотят управлять разрозненным набором инструментов, поэтому консолидация — вопрос времени. Он считает, что лидирующие позиции на рынке займут те, кто предложит полноценную экосистему для инференса, где клиент получает не только вычислительные мощности, но и контроль, безопасность, удобство интеграции и свободу выбора модели — от open source до кастомной.

Филипп Крупанин