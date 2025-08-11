В Сириусе закрыли рынок после массового отравления некачественным алкоголем
Власти Сириуса закрыли рынок «Казачий», где продавали чачу. От отравления этим напитком погибли как минимум 11 человек.
«"Казачий" рынок закрыт. Договор аренды расторгнут. В течение трех месяцев участок должен быть освобожден от всех некапитальных сооружений и убран за счет средств бывшего арендатора»,— сообщила администрация Сириуса ТАСС.
7 августа суд арестовал двух жительниц Сочи, которые торговали суррогатным алкоголем на рынке «Казачий». На заседании следствие сообщило, что от отравления погибли не менее 10 человек. 11 августа стало известно, что в Уфе умерла еще одна женщина, которая употребляла купленную в Сочи чачу.