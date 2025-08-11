В Уфе умерла женщина, ослепшая после отравления чачей с сочинского рынка

В Уфе умерла женщина, получившая тяжелое отравление метанолом после употребления купленной на рынке в Сочи чачи. Об этом местному изданию «ГорОбзор.ру» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Пациентку госпитализировали с симптомами отравления три дня назад. Она потеряла зрение, отравление метанолом было подтверждено лабораторно. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

На прошлой неделе в Сочи были арестованы две женщины, которые, по версии следствия, продавали некачественный алкоголь на рынке в Сириусе. Во время заседания суда представитель следствия сообщил, что на тот момент было известно о 10 жертвах отравления.