Двух жительниц Сочи отправили в СИЗО после отравления покупателей чачей

Адлерский районный суд Сочи взял под стражу 71-летнюю местную жительницу, которая торговала суррогатным алкоголем на рынке Казачий на федеральной территории «Сириус». По уточненным данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, от отравления некачественными спиртными напитками погибли не менее 10 человек.

Сведения о количестве погибших в ходе заседания суда по поводу меры пресечения назвал представитель Следственного комитета России, в чьем производстве находится уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (продажа некачественной продукции, приведшая к гибели двух и более человек).

Перед этим суд отправил в следственный изолятор еще одну фигурантку дела, 30-летнюю жительницу Сочи. В качестве обвиняемых, как стало известно «Ъ», по делу привлечены Олеся Пачалия и Этери Цвижба. В местных социальных сетях пенсионерка Цвижба упоминается как известная в округе хозяйка торговой точки по продаже «домашнего вина» и «чачи». Следствие считает, что обеим женщинам было известно, что алкоголь может быть опасен для здоровья и жизни.

Олесе Пачалия и Этери Цвижба избрана мера пресечения на срок 1 месяц 30 дней, до 4 октября текущего года.

Анна Перова, Краснодар