Самарский аэропорт возобновил работу

В самарском аэропорту Курумоч сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении.

Самарский аэропорт был закрыт на прием и выпуск самолетов около трех часов. По информации на сайте Курумоча, в настоящее время задерживается вылет восьми рейсов из Самары (в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Сочи и Тюмень). Также отменено отправление двух самолетов в Москву. Кроме того, отменены два рейса из Москвы в Самару.

Георгий Портнов