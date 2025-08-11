Владимир Путин помиловал 78-летнего жителя Ростовской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 78-летнего жителя Ростовской области, осужденного за имущественное преступление. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Технического директора одного из научно-производственных предприятий Дона приговорили к пяти годам заключения и штрафу в 300 тыс. руб.

«В документах о помиловании, рассмотренных сначала областной комиссией по вопросам помилования, затем губернатором региона, мужчина указал ряд существенных обстоятельств, на которые затем обратил внимание президент. Глава государства подписал соответствующий акт, в котором отметил, что решение об освобождении от дальнейшего отбывания наказания принято им из принципа гуманности», — говорится в сообщении.

Это первый по счету помилованный в 2025 году житель Ростовской области. На рассмотрении президента еще находится шесть ходатайств. Уточняется, что судимость с помилованного не снята. Осужденный уже находится на свободе. В ближайшее время с ним встретятся, чтобы определить нуждаемость в социальной адаптации

Константин Соловьев