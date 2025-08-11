Дипломатия повышает котировки

Несмотря на то что индексу Московской биржи (MOEX: MOEX) не удалось удержаться выше 3000 пунктов, в понедельник он показал рост на 1,35%. Участники рынка продолжали отыгрывать новости предстоящей встречи президентов России и США. При этом в лидерах роста были наиболее ликвидные бумаги, эмитенты которых пострадали от введенных западных санкций. По мнению участником рынка, индекс сохранится вблизи круглой отметки до самого начала переговоров. Однако дальнейшая динамика индикатора будет зависеть от конкретных договоренностей.

Несмотря на оптимизм начала дня 11 августа, индексу Московской биржи не удалось закрепиться выше уровня 3000 пунктов. На утренней сессии он поднимался до отметки 3015,62 пункта, максимума с конца апреля. Однако к началу основной сессии он опустился ниже этого уровня, а на ее закрытии остановился на отметке 2964,15 пункта, на 1,35% выше закрытия пятницы.

При этом торги проходили довольно активно — их объем на основной сессии составил почти 108 млрд руб. Это второй по величине результат с начала августа, и пятый — с начала лета.

Инвесторы продолжали отыгрывать предстоящую встречу президентов РФ и США в конце этой недели.

Еще одной причиной для оптимизма инвесторов стало то обстоятельство, что обещаемые американской администрацией жесткие антироссийские санкции так и не были объявлены, указывает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Наибольший рост демонстрируют котировки акции компаний, «наиболее пострадавших из-за санкций и геополитических шоков», отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов. Главным образом это касается эмитентов, связанных с нефтяным и газовым сектором. За неделю котировки самых ликвидных акций эмитентов этого сектора («Роснефти», «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти», «Татнефти») выросли на 6–11%, максимальный рост зафиксирован по акциям «Газпрома» — более 16%.

Еще одним бенефициаром улучшения отношений между Россией и США станет банковский сектор, считают участники рынка. Сейчас в санкционном списке США находится около 60 российских банков. Однако рост акций у компаний банковского сектора разнится от эмитента к эмитенту. Так, акции Сбербанка за прошедшую неделю выросли на 5%, тогда как акции ВТБ остались на тех же позициях. На ожиданиях позитива значительный рост показали акции «Аэрофлота», за неделю выросшие в цене на 12%. Они выиграют в случае возобновления авиасообщения между США и Россией, о котором в начале июня говорил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, 7 августа 2025 года: «Мы видим, что совместные инвестиции, в том числе с инвесторами США, проекты в Арктике, редкоземельных металлах, инфраструктурные проекты могут быть взаимополезны как для России, так и для США».

«Уверенный рост показывали и акции СПБ Биржи, которая до введения против нее санкций (см. “Ъ” от 3 ноября 2023 года.— “Ъ”) специализировалась на торговле иностранными ценными бумагами»,— указывает аналитик ИК «Велес-Капитал» Елена Кожухова. В ожидании переговоров акции петербургской площадки выросли более чем в полтора раза, однако пока торгуются с почти 60-процентным дисконтом по сравнению с котировками конца февраля 2022 года.

При этом ожидаемая встреча президентов на Аляске, хоть и внушает инвесторам оптимизм, не является единственной причиной роста индекса. «Котировки поддерживает в том числе устойчивая дефляция, сохраняющаяся последние три недели»,— отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. С 15 по 28 июля недельная дефляция составила 0,05%, а с 29 июля по 4 августа — 0,13%. На рынок также начали поступать дивиденды, которые эмитенты выплатили акционерам за прошлые месяцы. По оценкам экспертов, объем реинвестиций может составить сотни миллиардов рублей (см. “Ъ” от 8 июля).

По оценке директора аналитического департамента банка «Синара» Кирилла Таченникова, до проведения встречи индекс не должен опускаться ниже 2900 пунктов. «Позитивный исход переговоров существенно повысит стоимость российских акций, поэтому многие инвесторы хотят сформировать позицию заранее, боясь упустить возможность заработать на росте»,— считает он.

Однако дальнейшее движение индекса будет определяться конкретными результатами встречи на высшем уровне. «Для продолжения роста индекса должна быть представлена четкая "дорожная карта" относительно урегулирования конфликта, а также вопросов снятия санкций и возобновления деловых отношений между США и Россией. Если встреча ограничится общими словами и намерениями, индекс рост не продолжит»,— указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Андрей Ковалёв