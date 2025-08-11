На Дону Россельхознадзор выявил превышение дозировки пестицидов при обработке пшеницы

Россельхознадзор выявил нарушение при обработке посевов озимой пшеницы пестицидами в Родионово-Несветайском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным специалистов, предприниматель обработал сельхозкультуру пестицидом «Айвенго, КЭ» в дозировке 0,25 л/га. Однако, согласно требованиям, допустимая дозировка не превышает 0,1-0,15 л/га.

«За нарушение регламента применения пестицида Управлением предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Константин Соловьев