Жителя Кубани задержали за исполнение украинских песен

39-летнего жителя Краснодарского края задержали за исполнение украинских песен в караоке. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в хуторе Бараниковском Славянского района. Местный житель отмечал свой день рождения с супругой и племянницей, когда его сняли на видео во время исполнения украинских песен. Позже кубанца задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Сейчас рассматривается вопрос о привлечении его к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан).

Алина Зорина