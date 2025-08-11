В Туапсинском округе проверят местный лагерь после отказа принять детей

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, муниципальная комиссия Туапсинского округа проверит действия детского лагеря «Шахтинский текстильщик» в селе Ольгинка, который отказался принять детей-спортсменов из Краснодара и Выселковского района из-за неоплаченных туроператором путевок. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Родители приобрели путевки у туроператора «Дорогами добра», однако компания не перечислила средства лагерю. Администрация учреждения отказалась размещать детей и не предприняла мер для урегулирования конфликта с туроператором. Школьников не допустили на территорию лагеря и не обеспечили безопасное ожидание автобусов для возвращения домой.

Муниципальная межведомственная комиссия по вопросам отдыха и оздоровления детей изучит действия лагеря. По поручению Вениамина Кондратьева ситуацию контролирует заместитель главы региона Анна Минькова. Правоохранительные органы дадут оценку действиям туроператора.

Алина Зорина