Суд арестовал обвиняемую в ограблении отделения почты в Москве

Нагатинский районный суд Москвы арестовал до 8 октября Регину Шихову. Ее считают участницей нападения на отделение «Почты России» в Москве. Фигурантке вменяют разбой, сообщил ТАСС.

Согласно материалам дела, арестованная приехала в Москву из Сызрани. У нее есть несовершеннолетняя дочь. Госпожа Шихова раскаялась в преступлении, она признала вину и дала показания на соучастников.

Нападение на почтовое отделение произошло 8 августа. Двое неизвестных в масках ворвались в отделение на улице Медиков с пистолетом и забрали 4,8 млн руб. Деньги предназначались для выплаты пенсий. После этого преступники скрылись на такси. На следующий день нападавших задержали.

Как уточнили в правоохранительных органах, злоумышленники вошли через служебный вход, а тревожной кнопки или сигнализации не было. В момент нападения на рабочем месте находился сотрудник почты, он не пострадал. В качестве подозреваемых полицейские задержали пять человек. Некоторые из них были ранее судимы.

Никита Черненко