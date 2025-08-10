При ограблении почты на юге Москвы похитили 5 млн руб. пенсионных денег

Задержанные за ограбление отделения «Почты России» на юге Москвы похитили почти 5 млн руб. пенсионных денег. Их должны были забрать почтальоны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в подмосковном Серпухове 9 августа были задержаны пять подозреваемых в возрасте от 29 до 67 лет в рамках расследования уголовного дела по статье о разбое (ч. 4 ст. 162 УК). Их доставили в территориальные отделения полиции.

Ограбления отделения «Почты России» произошло утром 8 августа. Мужчина и женщина в медицинских масках зашли со служебного входа в помещение и предметом, похожим на пистолет, заставили сотрудника отдать, как сообщалось тогда, 4,8 млн руб., а затем скрылись. В «Почте России» в тот день заверили, что все обязательства перед клиентами будут выполнены в срок и в полном объеме.