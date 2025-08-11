Более двухсот студентов из восьми регионов России работают в Сочи Парке

Молодые специалисты получили возможность попробовать себя в девяти различных направлениях, получив ценный опыт работы в первом тематическом парке страны.

Фото: пресс-служба Сочи Парк

АО «Сочи-Парк» продолжает укреплять свои позиции как привлекательный работодатель для молодежи. Сотрудничество с Краснодарским региональным отделением Российских студенческих отрядов, начавшееся в 2019 году, уже дало возможности для трудоустройства более чем 1000 студентов. Компания не только предлагает интересную работу круглый год, вне зависимости от сезонов, но и является передовой по предоставляемым условиям труда для молодых специалистов. К примеру, на предприятии введены выделенные ставки для кураторов РСО, которые помогают координировать работу отрядов.

«Одна из миссий тематического парка развлечений – создание возможностей для роста будущих профессионалов. Мы видим положительный эффект сотрудничества с РСО – парк стал самым востребованным проектом среди студентов, и многие из них возвращаются к нам на постоянную работу после окончания учебы», – отмечает генеральный директор Сочи Парка Геннадий Григоренко.

По итогам 2024 года АО «Сочи-Парк» вошел в список лучших работодателей страны по версии HeadHunter. Тематический парк развлечений занял 3-е место по Краснодарскому краю и 26-е место в общероссийском рейтинге. Трудиться и строить карьеру в таком месте само по себе престижно и интересно. Однако при оценке привлекательности работодателя и определении его места в рейтинге аналитики hh.ru учитывали не только это. Эксперты обращали внимание на степень развитости HR-функции в компании и индекс лояльности сотрудников, в том числе бывших.

«Я давно считаю себя частью дружной команды парка, за три года работы здесь пробовала себя на разных позициях – и сотрудника информационного центра, и старшего кассира центра фотоуслуг, – говорит студентка Евгения Горлова. – Могу рекомендовать компанию как отличную площадку для старта карьеры – здесь достойная оплата труда, возможность получить важный практический опыт, и, конечно, коллеги, которые всегда готовы помочь».