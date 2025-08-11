В Крыму локализовали ландшафтный пожар на 450 га
На территории Республики Крым локализовали ландшафтный пожар на площади 450 га. Открытое горение потушили, сообщает пресс-служба МЧС России.
Распространения огня на населенные пункты не произошло. На месте работают 160 специалистов и 42 единицы техники, а также два вертолета Ми-8.
Возгорание сухой растительности произошло между селами Павловка и Васильевка Белогорского района. Тушение осложнялось труднодоступной местностью, а также жаркой и ветреной погодой.