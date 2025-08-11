Американца будут судить за драки в воронежском СИЗО и в россошанской колонии

Центральный райсуд Воронежа отложил на 25 августа рассмотрение уголовного дела гражданина США Роберта Гилмана, обвиняемого в драках в исправительных учреждениях (ч. 2 ст. 321 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Для участия в первом заседании подсудимого не доставили из изолятора.

Новое уголовное дело Гилмана поступило в суд в конце июля. По данным «Ъ-Черноземье», ему вменяется нападение на сотрудников СИЗО №1 и исправительной колонии строгого режима №8, которая расположена в Россошанском районе Воронежской области.

В 2022 году Центральный райсуд Воронежа приговорил Гилмана к четырем годам колонии за нападение на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Позже срок сократили на год. Попав в ИК №2, Гилман устроил несколько драк с сотрудниками колонии и следователем. За дезорганизацию работы колонии (ч. 2 ст. 321 УК РФ) его приговорили к семи годам и одному месяцу. Позже срок увеличили на год.

Во время рассмотрения второго уголовного дела Роберт Гилман заявлял, что хочет быть включен в спискок на обмен с США. Новый обмен заключенными 19 мая обсуждали президенты Владимир Путин и Дональд Трамп. По данным Reuters, Гилман может попасть в список кандидатов на обмен.

Адвокат американца Ирина Бражникова сказала «Ъ-Черноземье», что у нее нет сведений о возможном обмене ее доверителя.

Владимир Зоркий