Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об итогах встречи в Вашингтоне 8 августа. В Белом доме тогда прошли переговоры главы армянского правительства с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым.

«Установление мира между Арменией и Азербайджаном создает возможность для выхода на новый уровень регионального сотрудничества. Были также обсуждены вопросы армяно-турецкой двусторонней повестки, в частности, ход реализации достигнутых ранее договоренностей. Премьер-министр отметил, что атмосфера для реализации этих договоренностей сейчас более благоприятна, чем когда-либо»,— сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

По итогам встречи Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Дональда Трампа в Вашингтоне 8 августа было подписано Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, а также трехсторонняя Вашингтонская декларация, включающая пункт о проекте транспортного сообщения «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». Сегодня Никол Пашинян рассказал об итогах встречи российскому президенту Владимиру Путину и лидеру Франции Эмманюэлю Макрону.

Лусине Баласян