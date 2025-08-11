Пашинян после разговора с Путиным созвонился с Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и рассказал об итогах встречи с лидерами Азербайджана и США в Вашингтоне. Французский президент приветствовал достигнутое сторонами соглашение о нормализации отношений между Баку и Ереваном.

«Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что установившийся мир открывает новые инвестиционные возможности в Армении и в регионе. Собеседники выразили взаимную готовность к продолжению активного политического диалога вокруг двусторонней и международной повестки»,— сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Эммануэль Макрон выразил надежду, что достигнутый в Вашингтоне прогресс приведет к подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в ближайшее время. «В этом контексте я подтвердил свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Армении, а также приверженность Франции миру и процветанию на Южном Кавказе»,— написал он в соцсети X.

По итогам встречи Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Дональда Трампа в Вашингтоне 8 августа было подписано Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, а также трехсторонняя Вашингтонская декларация, включающая пункт о проекте транспортного сообщения «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». Сегодня Никол Пашинян рассказал об итогах встречи президенту России Владимиру Путину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Маршрут к Трампу».

Лусине Баласян