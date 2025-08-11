В Темрюкском районе после хлопка загорелись камыш и жилое строение

В поселке Семеноводческий Темрюкского района Краснодарского края произошел пожар. Сигнал о возгорании камыша на ул. Энтузиастов поступил диспетчеру в 15:09, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

К месту происшествия выехали четыре пожарных машины и 14 сотрудников МЧС. По прибытии спасатели установили, что огонь охватил камыш и жилой дом на площади около 800 кв. м. Соседние жилые строения не пострадали.

По предварительным данным, перед возгоранием жители услышали хлопок. Пострадавших в результате инцидента нет. Причины происшествия и обстоятельства хлопка выясняются.

Анна Гречко