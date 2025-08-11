Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Крыму между двумя поселками возник природный пожар

Природный пожар разгорелся между селами Павловка и Васильевка в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К тушению привлечены авиация МЧС, пожарные подразделения, спасатели «Крым-спас» и лесничие. Тушение осложняется труднодоступной местностью, жарой и ветром. Для пожарных подвозят воду, проводится опашка тракторными средствами.

Из-за сильного задымления на участке автодороги, проходящей рядом с очагом возгорания, сотрудники ГИБДД ограничили движение транспорта.

Анна Гречко

