В Крыму между двумя поселками возник природный пожар
Природный пожар разгорелся между селами Павловка и Васильевка в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
К тушению привлечены авиация МЧС, пожарные подразделения, спасатели «Крым-спас» и лесничие. Тушение осложняется труднодоступной местностью, жарой и ветром. Для пожарных подвозят воду, проводится опашка тракторными средствами.
Из-за сильного задымления на участке автодороги, проходящей рядом с очагом возгорания, сотрудники ГИБДД ограничили движение транспорта.