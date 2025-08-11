Трамп заявил, что сдал когнитивный тест на высший балл

Президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно сдал тест на когнитивные способности на оценку «отлично». Обследование проводилось в военном госпитале в Вашингтоне, округ Колумбия. По словам американского лидера, врачи отметили, что такие результаты встречаются редко.

«Каждого из этих политических интриганов следует заставить пройти когнитивный экзамен, очень похожий на тот, который я недавно проходил во время медосмотра в нашем замечательном военном госпитале в Вашингтоне, округ Колумбия,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.— Все эти леворадикальные сумасшедшие провалили бы этот тест, продемонстрировав зрелищную глупость и некомпетентность».

В апреле американский президент также сообщал об успешной сдаче теста на когнитивные способности. Обследование проходило в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и длилось четыре часа.

Дональд Трамп — старейший президент США. Сейчас ему 79 лет. На момент вступления в должность он был на несколько месяцев старше своего предшественника Джо Байдена, когда тот занимал пост президента.