Операторы связи рассказали о компенсациях за отключение интернета на Кубани

В Краснодарском крае и Республике Адыгея наблюдаются массовые отключения мобильного интернета из-за усиления мер безопасности в связи с атаками украинских беспилотников. При этом абоненты жалуются, что мобильные операторы продолжают взимать плату за услуги, которые по факту не предоставляются. В телеком-компаниях говорят, что не могут повлиять на ограничения, но готовы компенсировать расходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы делаем все, чтобы уменьшить дискомфорт клиентов от ограничений в работе мобильного интернета по независящим от нас обстоятельствам. Вопрос компенсаций рассматривается в индивидуальном порядке по обращению конкретного клиента»,— прокомментировали ситуацию «Ъ-Кубань» в отделе по связям с общественностью макрорегиона «Юг» Т2.

В компании также отметили, что Т2 разработала и уже протестировала способ получения доступа в мобильную сеть для абонентов в условиях ограничений в связи с мерами безопасности.

«В недавнем времени наши абоненты в Краснодарском крае и Республике Адыгея могли столкнуться с ограничением работы мобильного интернета по причинам, которые от нас не зависят и не связаны с работоспособностью нашей сети. Абонентам были предоставлены пакеты бесплатных смс»,— прокомментировали в пресс-службе Билайна.

Наталья Решетняк