Жители Кубани стали вдвое чаще арендовать игровые приставки Xbox

За первую половину 2025 года интерес жителей Краснодарского края к аренде игровых приставок Xbox вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в сервисе «Авито Услуги».

По информации компании, в Краснодаре спрос на Xbox увеличился почти в три раза (188%), в Сочи — на 181%. Согласно данным на июль 2025 года, средняя стоимость аренды приставки составляет 800 руб. в краевом центре и 1 тыс. руб. на курорте.

Интерес к PlayStation также вырос, но медленнее: по краю — на 54%, в Краснодаре — на 45%, в Сочи — более чем в два раза (104%). Средняя цена аренды варьируется от 750 руб. в Краснодаре до 1 тыс. руб. в Сочи.

Анна Гречко